إخلاء سبيل عامل المزلقان لعدم ثبوت تورطه في «حادث قطار العياط»

امرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، مساء اليوم الخميس، بإخلاء سبيل عامل مزلقان العياط بعد حبس عامل برج مراقبة مزغونة، وضبط وإحضار هامل برج مزلقان البليدة.

وكانت أمرت النيابة باشراف اسلام حسانين مدير النيابة بحبس متهم جديد في حادث قطار العياط الذي اسفر عن مقتل 7 اشخاص واصابة 3 اخرين بعد دهس القطار لسيارة ربع نقل حيث امر بحبس عامل برج المراقبة بقرية مزغونة التي تسبق مزلقان البليدة محل الحادث كما امرت بضبط واحضار عامل برج مراقبة مزلقان البليدة.

وتسلم اسلام علي وكيل اول نيابة العياط تقرير اللجنة الفنية الذي كشف عن اهمال عاملي برج مراقبة مزلقاني مزغونة والبليدة وتراخيهم عن اصدار تعليمات لسائق القطار بتهدئة السرعة تفاديا للشبورة وعطل فني الا انهما لم يصدرا تلك الاوامر للسائق.

وكانت أمرت النيابة بحبس سائق القطار 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ والاصابة الخطأ والاهمال الجسيم في اداء العمل ومخالفة التعليمات بعدما تسلمت النيابة تقرير اللجنة الفنية حول فحص جهاز ATC جهاز سرعات القطار والذي كشف عن ان سائق القطار كان يسير وقت الحادث علي سرعة 106 كيلو متر وخالف التعليمات بالسير علي 50 كيلو حيث تلقي تعليمات بتهدئة السرعة بسبب الشبورة ووجود عطل فني قبل مزلقان البليدة.

وكانت شكلت النيابة عقب الحادث لجنة ثلاثية من اساتذة كلية الهندسة من جامعة عين شمس برئاسة عميد الكلية.