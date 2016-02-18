بالصور - الزمالك يستعيد الانتصارات ويقبل هدية الأهلي بسبب باسم مرسي وجنش

استعاد الزمالك الانتصارات الغائبة منذ أربع مباريات بفوزه على أسوان بهدف في لقاء الجولة 19 من الدوري المصري.

وسجل باسم مرسي مهاجم الزمالك هدف النقاط الثلاثة في الدقيقة 21 مقلصا فارق النقاط مع الأهلي المتصدر بـ40 نقطة إلى خمس نقاط بجمعه 35 نقطة.

وتجمد رصيد أسوان عند 22 نقطة في الترتيب 12.

وكان الأهلي قد تعادل مع غزل المحلة في الجولة ذاتها.

شوط أبيض

سيطر الزمالك على الشوط الأول كاملا ونجح بنسبة استحواذ 70% على الكرة مقابل 30% لأسوان في ترجمة الأداء بهدف.

وجاء هدف باسم مرسي بعد ثلث ساعة من عرضية عمر جابر حولها بيمينه مباشرة في الشباك مسجلا ثاني أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم.

وكاد محمود كهربا أن يباغت دفاع أسوان بالثاني لولا سوء الحظ.

جملة شبيهة بهدف الزمالك من أيمن حفني إلى عمر جابر ثم إلى كهربا حولها الأخير بباطن القدم إلى القائم مباشرة.

وتألق محمود رضا حارس أسوان أمام ركلة حرة ثابتة من باسم مرسي وأيضا تصويبة لكهربا من داخل منطقة الجزاء.

شوط جنش

وإن كان باسم مرسي هو نجم الشوط الأول للزمالك، فإن محمود جنش حارس المرمى حافظ على فوز فريقه بالتصدي لثلاث فرص حقيقية للتسجيل.

وكاد أسوان أن يهدد مرمى الزمالك في الدقيقة 60 من كرة عرضية استلمها أسامة مرعي لكن محمود جنش تألق وحولها لركنية ومنع هدفا أكيدا.

ثم تصويبات متتالية من خارج منطقة الجزاء لأسوان ينجح جنش في إبعادها وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وكاد إيهاب المصري أن يسجل التعادل لأسوان في أخر 10 دقائق باستلامه كرة ومر من محمد كوفي ثم سدد لكن جنش يتعامل معها بثبات.

ودفع محمد صلاح بثلاث تغييرات بإشراك إيمانويل مايوكا بدلا من محمود كهربا ثم رمزي خالد بدلا من عمر جابر الذي غادر متأثرا بإصابة عضلية، وإبراهيم عبد الخالق بدلا من أيمن حفني.

وأراد محمد صلاح السيطرة على وسط الملعب ونجح بشكل جزئي.

وصنع رمزي خالد فرصتين الأولى لباسم مرسي استلم بشكل خاطيء وضاع منه انفرادا.

والثانية بتصويبة فشل مايوكا في لمسها وتغيير إتجاهها في الشباك ومرت أسفل قدميه.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة السابعة يوم الأثنين المقبل.

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