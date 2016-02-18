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عماد النحاس: نتيجة الأهلي والمحلة سبب أداء أسوان في الشوط الأول ضد الزمالك

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عماد النحاس: نتيجة الأهلي والمحلة سبب أداء أسوان في الشوط الأول ضد الزمالك عماد النحاس: نتيجة الأهلي والمحلة سبب أداء أسوان في الشوط الأول ضد الزمالك

يرى عماد النحاس المدير الفني لنادي أسوان أن نتيجة التعادل بين الأهلي وغزل المحلة أثرت بالسلب على لاعبي فريقه في الشوط الأول ضد الزمالك.

الزمالك فاز على أسوان بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقبل الزمالك هدية الأهلي الذي تعادل أمام المحلة ليتقلص الفارق لـ5 نقاط.

وقال عماد النحاس: "الخوف من رد فعل الزمالك بعد تعادل الأهلي كان سبب تراجع الأداء في الشوط الأول ولذلك ارتكبنا الأخطاء".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "الشوط الثاني كان أفضل وكنا قادرين على العودة للمباراة ولكننا لم نترجم الفرص".

وأكمل حديثه قائلا: "الدور الثاني صعب وسنحاول الاستفادة من المباريات على ملعبنا لتحقيق نتائج إيجابية والبقاء في الدوري".

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