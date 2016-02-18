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النحاس يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد ما فعله الأخير

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النحاس يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد ما فعله الأخير النحاس يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد ما فعله الأخير

وجه عماد النحاس المدير الفني لنادي أسوان رسالة شكر إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب ما حدث من الأخير عقب نهاية المباراة.

مرتضى منصور حرص على الدخول إلى غرف خلع ملابس نادي أسوان لتهنئتهم على الأداء الرائع أمام الزمالك رغم الخسارة.

وفاز الزمالك على أسوان بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ19 من الدوري المصري في لقاء شهد أداء جيد جدا لأسوان. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة توجه مرتضى منصور لتحية لاعبي أسوان وهو ما أكده عماد النحاس.

وقال المدير الفني لأسوان: "أشكر مرتضى منصور على ما فعله عقب المباراة".

وأوضح في تصريحات عقب المباراة "زيارته إلى غرف خلع الملابس وتهنئه لاعبي فريقي بالأداء لافته رائعة ومحترمه من رئيس الزمالك".

وأتم "أشكره على إحساسه الطيب وما فعله".

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