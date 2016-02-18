مرتضى يعلن التحقيق مع جعفر ويُصرح: الفارق سيكون نقطتين مع الأهلي الجولة المقبلة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحويل فاروق جعفر إلى التحقيق "بسبب هجومه الدائم على الفريق".

فاروق جعفر ومرتضى منصور دخلا في مناوشات عديدة في الفترة الماضية. هجوم من جعفر وردود قوية دائمة من رئيس الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور عقب فوز الزمالك على أسوان: " تحويل فاروق جعفر إلى التحقيق بسبب الهجوم على الزمالك".

وعن الفوز أمام أسوان، قال مرتضى منصور في رسالته إلى لاعبي الزمالك: "سعيد بكم وبأدائكم أمام أسوان. أنتم تردون على جميع المشككين".

وأضاف "الفارق مع الأهلي ستقلص إلى نقطتين الجولة المقبلة".

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري بينما يواجه الأهلي نظيره المصري إلا أن أزمة (أين تقام المباراة؟) قد تتسبب في تأجيل اللقاء.

ووصل الزمالك بالفوز على أسوان إلى النقطة 35 بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي تعادل مع المحلة.

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