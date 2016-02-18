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بالصور.. سفير الهند يشارك بحفل افتتاح الأسبوع الثقافى الهندى بأسوان

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شارك سانجاى باتاتشاريا، السفير الهندى بالقاهرة، فى حفل افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافى الهندى، بقصر ثقافة أسوان، مساء اليوم، الخميس، والذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة الرابع، تحت عنوان مهرجان "أيام الهند"، شمل حفل الافتتاح، برنامجا ثقافيا وفنيا قدمته فرقة مانيبورى للفنون الشعبية، كما قدمت عروضا فنية واستعراضية للفنون الشعبية الهندية والفنون القتالية.

وكرم السفير الهندى، عدداً من طلاب المدارس المشاركين فى المسابقة الفنية والثقافية التى نظمها المركز الثقافى الهندى بالقاهرة، مؤكداً على التعاون والمشاركة الثقافة لدولة الهند داخل فى إطار توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مصر والهند.

يذكر أن فرقة مانيبورى للفنون الشعبية الهندية تشارك الآن فى احتفالات مهرجان أسوان الدولى للفنون والمقام على هامش احتفالات المحافظة بأعياد تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى، ومن المقرر أن تقدم الفرقة يومى السبت والأحد المقبلين، عروضها بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس الفلكية على تمثال رمسيس الثانى.

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