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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك بوفد فى برنامج "اعرف بلدك" بالأقصر وأسوان

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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك بوفد فى برنامج "اعرف بلدك" بالأقصر وأسوان الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك بوفد فى برنامج "اعرف بلدك" بالأقصر وأسوان
توجه وفد من مديرية الشباب بكفر الشيخ، للمشاركة فى برنامج "اعرف بلدك " ضمن فوج الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بأسوان والأقصر.

وقال على الراعى مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الوفد سيغادر، مساء اليوم الخميس، كفر الشيخ متجها للإنضمام مع الوفود القادمة من المحافظات للمشاركة فى برنامج "اعرف بلدك" المقام بمدينتى أسوان والأقصر.

وأضاف الراعى أن برنامج اعرف بلدك من بين البرامج الناجحة ليتعرف شباب المحافظات على معالم المحافظات الأثرية، وكافة محافظات الجمهورية من خلال لقاء شباب المحافظات أيام اقامة الملتقيات الشبابية.

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