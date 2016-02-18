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موقع يابانى يكشف: المساعدات الاقتصادية من طوكيو لفلسطين 780 مليون دولار

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موقع يابانى يكشف: المساعدات الاقتصادية من طوكيو لفلسطين 780 مليون دولار موقع يابانى يكشف: المساعدات الاقتصادية من طوكيو لفلسطين 780 مليون دولار
كشف موقع "يابان تايمز" الإخبارى اليابانى، أن حجم المساعدادت الاقتصادية والإنسانية التى قدمتها طوكيو للسلطة الفلسطينينة خلال زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبوم مازن لليايان يوم 15 فبراير الماضى، بلغت 780 مليون دولار أمريكى.

وكان قد أثير على مواقع التواصل الاجتماعى فى فلسطين حالة من الجدل الحاد حول حجم المساعدات المقدمة من طوكيو لرام الله، بعدما نقلت مواقع إخبارية فلسطينية الخبر من "سكاى نيوز العربية" الذى قالت فيه إن حجم المساعدات المقدمة 78 مليون دولار، فى الوقت الذى نشرت وسائل الإعلام اليابانية الرقم الصحيح وهو 780 مليون دولار.

وقد اثار هذا الخطأ حفيزة رواد مواقع التواصل الاجتماعى حيث القوا اتهامات للسلطة الفلسطينية بإعلان رقم غير صحيح عن حجم المساعدات الحقيقية.

وأوضح الموقع اليابانى فى نسخته الإنجليزية أن تلك المساعدات الضخمة تأتى فى إطار دعم اليابان لعملية السلام فى الشرق الأوسط وسط حالة التوتر الشديد التى تسود المناطق المحتلة والمنطقة العربية بصفة عامة.

وأشار الموقع إلى أن هذا المعونات الاقتصادية لفلسطين ستكون ضمن مساعدات غذائية والإمدادات الطبية، والمساعدة المالية للحكومة الفلسطينية التى تمنح من خلال المنظمات الدولية.

وخلال مؤتمر صحفى مشترك، بين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، والرئيس الفلسطينى، دعهت آبى بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا، لكى تتحول فلسطين دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة.

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مصر 365

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