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صور| المحافظ يستقبل قوافل طبية بمستشفيات قنا وقفط وقوص‎

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صور| المحافظ يستقبل قوافل طبية بمستشفيات قنا وقفط وقوص‎ صور| المحافظ يستقبل قوافل طبية بمستشفيات قنا وقفط وقوص‎

خلال الاستقبال

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، القائمين على القوافل الطبية التي تنظمها شركة “ للأسمنت – قنا” بالتعاون مع جامعة القاهرة ومحافظة قنا لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة بالمجان، بحضور الدكتور سعيد يحيى ضو نائب رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد مصطفي لطيف عميد المعهد القومي للأورام والمهندس محمد علاء الدين إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا.

وتوجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام لمتابعة الخدمات الطبية التي يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بجامعة القاهرة في جميع التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن الرعاية الطبية تقدم لأهالي المحافظة بالمجان أيام 18 و19 و20 فبراير الجاري بمستشفيات قنا العام وقفط المركزي وقوص المركزي، مؤكدًا على أن أطباء مستشفيات المحافظة سيستفيدوا من الخبرات الطبية الكبيرة التي يتمتع بها هيئة التدريس والاستشاريين، مما يساهم بشكل فعال في تحسين المنظومة العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة أن التعاون بين محافظة قنا وجامعة القاهرة ومصنع أسمنت قنا سيساهم بشكل فعال في نجاح القوافل الطبية بمستشفيات قنا العام وقفط المركزي وقوص المركزي، وكذلك القوافل البيطرية بالوحدات البيطرية في مركز دشنا وقرية البراهمة بمركز قفط وقرية حجازة بمركز قوص والتي تقدم الخدمات البيطرية للماشية بهدف النهوض بالثروة الحيوانية.

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