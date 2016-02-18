بالفيديو – متيولاند الدنماركي يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

نجح فريق متيولاند الدنماركي في قلب الطاولة على ضيفه مانشستر يونايتد لينتصر عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس.

وحل مانشستر يونايتد ضيفا على متيولاند لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الفريقان سويا فقد أنشيء متيولاند في عام 1999.

وشهدت المباراة غياب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عنها بعدما تعرض للإصابة في عمليات الإحماء.

افتتح ممفيس ديباي أهداف المباراة لصالح الفريق الإنجليزي في الدقيقة 37.

وعدل متيولاند النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق بيون سيستو، قبل أن يسجل بول أوناتشو هدف الانتصار للفريق الدنماركي في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب بملعب أولد ترافورد.