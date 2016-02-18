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نادية لطفي: قابلت «هيكل» مرتين وتعلمنا قراءة المقالات

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نادية لطفي: قابلت «هيكل» مرتين وتعلمنا قراءة المقالات نادية لطفي: قابلت «هيكل» مرتين وتعلمنا قراءة المقالات

نادية لطفي (أرشيفية)

قالت الفنانة نادية لطفي، إنها تألمت لفقدان اثنين من رموز ، وهما الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي.

وأضافت “لطفي”،  في مداخلة هاتفية من بيروت لبرنامج “هنا العاصمة” عبر فضائية “سي بي سي” : ”قابلت الأستاذ هيكل مرتين وتعلمنا القراءة من الأهرام ومقالات الأستاذ، قد اتفق واختلف مع أراء الأستاذ هيكل ولكن قيمته لا خلاف عليها”.

ووجهت “لطفي” الشكر إلى فضائية “سي بي سي” وبرنامج “هنا العاصمة” على التسجيلات “الرائعة” للكاتب الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدة أنها ستضاف إلى تراثنا.

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