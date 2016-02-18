إخلاء سبيل عامل المزلقان لعدم ثبوت تورطه بحادث تصادم قطار العياط

قررت نيابة العياط برئاسة المستشار إسلام حسانين مدير النيابة بإخلاء سبيل "محمود.ف" عامل مزلقان العياط، والذى سبق وأن وجهت له النيابة اتهامات بالإهمال والتقصير فى أداء وظيفته والقتل الخطأ، ما تسبب فى وقوع حادث تصادم قطار العياط بسيارة ربع نقل، وأدى لمصرع 7 أشخاص، بضمان محل إقامته، وذلك بعدما أثبتت التحريات عدم تورطه فى الحادث.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس عامل برج مراقبة قرية مزغونة بالبدرشين، لثبوت تورطه فى الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص موقع الحادث والقطار والجهاز الإلكترونى الخاص به والمسئول عن تنظيم السرعة بالقطار، وطلبت كتابة تقرير واف عن الحادث.

وكان حادث تصادم قد وقع، بين قطار وسيارة ربع نقل بالعياط، أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، واللواء خالد شلبى مدير المباحث، لإجراء المعاينة حول ملابسات الحادث.

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