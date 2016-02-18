أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إخلاء سبيل عامل المزلقان لعدم ثبوت تورطه بحادث تصادم قطار العياط

Google+ Print
إخلاء سبيل عامل المزلقان لعدم ثبوت تورطه بحادث تصادم قطار العياط إخلاء سبيل عامل المزلقان لعدم ثبوت تورطه بحادث تصادم قطار العياط
قررت نيابة العياط برئاسة المستشار إسلام حسانين مدير النيابة بإخلاء سبيل "محمود.ف" عامل مزلقان العياط، والذى سبق وأن وجهت له النيابة اتهامات بالإهمال والتقصير فى أداء وظيفته والقتل الخطأ، ما تسبب فى وقوع حادث تصادم قطار العياط بسيارة ربع نقل، وأدى لمصرع 7 أشخاص، بضمان محل إقامته، وذلك بعدما أثبتت التحريات عدم تورطه فى الحادث.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس عامل برج مراقبة قرية مزغونة بالبدرشين، لثبوت تورطه فى الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص موقع الحادث والقطار والجهاز الإلكترونى الخاص به والمسئول عن تنظيم السرعة بالقطار، وطلبت كتابة تقرير واف عن الحادث.

وكان حادث تصادم قد وقع، بين قطار وسيارة ربع نقل بالعياط، أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، واللواء خالد شلبى مدير المباحث، لإجراء المعاينة حول ملابسات الحادث.


>- تجديد حبس عامل المزلقان فى حادث قطار العياط 15 يوما لاتهامه بالقتل الخطأ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365