بالفيديو – دورتموند يكتب الهزيمة الثالثة لبورتو مع بيسيرو

تغلب بروسيا دورتموند على ضيفه بورتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الدوري الأوروبي.

واستضاف دورتموند منافسه بورتو الذي يدربه المدير الفني السابق للأهلي جوزيه بيسيرو لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ونجح الفريق الألماني في كتابة الهزيمة الثالثة لبورتو تحت قيادة بيسيرو من أصل سبع مباريات خاضها حيث فاز في الأربع مواجهات الأخرى.

افتتح لوكاس بيتسيك أهداف المباراة في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في ملعب الدراجاو معقل بورتو الأسبوع المقبل في مباراة الإياب.