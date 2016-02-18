أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – دورتموند يكتب الهزيمة الثالثة لبورتو مع بيسيرو

Google+ Print
بالفيديو – دورتموند يكتب الهزيمة الثالثة لبورتو مع بيسيرو بالفيديو – دورتموند يكتب الهزيمة الثالثة لبورتو مع بيسيرو

تغلب بروسيا دورتموند على ضيفه بورتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الدوري الأوروبي.

واستضاف دورتموند منافسه بورتو الذي يدربه المدير الفني السابق للأهلي جوزيه بيسيرو لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ونجح الفريق الألماني في كتابة الهزيمة الثالثة لبورتو تحت قيادة بيسيرو من أصل سبع مباريات خاضها حيث فاز في الأربع مواجهات الأخرى.

افتتح لوكاس بيتسيك أهداف المباراة في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في ملعب الدراجاو معقل بورتو الأسبوع المقبل في مباراة الإياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات