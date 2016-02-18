الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات لنصف مليون محاصر في سوريا خلال أسبوع

قال يان اجلاند، كبير مستشاري المبعوث الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا، عقب اجتماع لممثلي المجموعة الدولية لسوريا (17 دولة)، اليوم الخميس، في جنيف، إن الأمم المتحدة يجب أن تكون قادرة على تقديم المساعدات برا وجوا إلى حوالى نصف مليون شخص محاصر في سوريا خلال أسبوع من الآن.

وأضاف اجلاند أنه خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وصلت 114 شاحنة وتم تسليم المساعدات إلى 80 ألف شخص في خمس مناطق تحت الحصار، مؤكدا أن هناك تقدما في هذا الخصوص، وذلك منذ الاجتماع الأول لممثلي المجموعة الدولية في جنيف الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع اليوم ناقش المجتمعون الخطوة التالية للوصول إلى جميع المناطق المحاصرة الأخرى، لافتا إلى أن اجتماع قادم سوف تعقده المجموعة الأسبوع المقبل لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه.

وقال اجلاند إن ما مجموعه 486 ألفا و 700 شخص في المناطق المحاصرة بسوريا إضافة إلى 4.6 مليون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وبما يعنى أن الأمم المتحدة يجب أن تكون قادرة على إيصال المساعدات إلى نصف مليون شخص بحلول الخميس القادم، منوها إلى أن مدينة دير الزور المحاصرة من تنظيم داعش يمكن أن تلقى إليها المساعدات عن طريق الجو ولكن لابد من خطط ملموسة للقيام بذلك.

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