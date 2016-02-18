حماية المستهلك ينظم ندوة «الإجراءات الجمركية وأثرها على السوق المصري»

نظمت جمعية المستقبل وحماية المستهلك بالتعاون مع مركز إعلام أسوان ندوة بعنوان «الإجراءات الجمركية وأثرها على السوق المصري» تحدث فيها محمود أحمد عبد المطلب مدير عام تكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن الإجراءات الجمركية الجديدة وتأثيرها على عملية الشراء.

وتحدث محمد أبو القاسم عبد الوارث رئيس الغرفة التجارية عن مشاكل الأسعار في السوق المصري وما يواجهه التجار.

وأضاف أنه بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك سيتم وضع أسعار استرشادية للسوق ونشرها للمستهلكين، وشرح فاعلية إدارة الطوارئ والأزمات وتفاعلها مع مشكلات المواطن وتحدث سمير كامل المدير التنفيذي لجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك عن الدور الذي تقوم به الجمعية في نشر الثقافة وتلقي شكاوي المستهلكين ورحب بمشاركة الغرفة التجارية لنشر الأسعار الاسترشادية للسوق لرفع وعي المواطن وتحدث عن مشكلات المواطنين مع التموين في منظومة الخبز والأنابيب.​