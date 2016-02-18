جامعة أسيوط تدرب 150صيدليًا على «الممارسة الجيدة للصيدلة الإكلينيكة»

تبدأ كلية الطب بجامعة أسيوط، تدريب 150 صيدليًا في ورشة عمل حول “الممارسة الجيدة للصيدلة الإكلينيكية”، يوم الثلاثاء المقبل، على هامش انطلاق أعمال المؤتمر العلمي السابع لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب بالجامعة والمقرر له البدء يوم الثلاثاء القادم 23 فبراير إلى الجمعة 26 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب.

قال الدكتور، سمير شحاتة رئيس القسم ورئيس المؤتمر، إن اهتمام القسم بتنظيم الورشة يرجع إلى حرصه على إتاحة الفرصة لتوفير تدريب متخصص لتحديث معايير ممارسة أعمال الصيدلة طبقًا لما هو مطبق في أحدث دول العالم الذي يمثل عامل وقائي هام يعمل على منع انتشار الميكروبات والمواد الضارة والمسرطنة.

ومن جانبه أوضحت دكتورة سحر عبد المولي، مدير عام قطاع صيادلة المستشفيات الجامعية والمشرف على شئون التدريب الصيدلي والجودة الصحية والصيدلة الإكلينيكية أنه من المقرر أن ترتكز الورشة على عدة محاور تتضمن التطبيقات الحديثة في مهام الصيدلة والعاملين في مجال الخدمات الصحية وأهمية المناقشة والمشورة مع المريض على الوجه الأكمل، والتي تتضمن المواعيد المثلى لجرعات الدواء والنظام الغذائي المصاحب ومدى تعارفه مع الأدوية الأخرى، كما تتضمن الورشة شرح لكيفية اجزءة الجرعات ومنع إهدارها، وذلك طبقًا للوزن والعمر والحالة الصحية لكل مريض، وكيفية خلط تلك الجرعات دون حدوث مضاعفات.