الجيش اليمني يسيطر على مديرية “المسراخ” ومقتل 43من مليشيات الحوثي وصالح

تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية فى تعز، اليوم، من تطهير ما تبقى من مديرية المسراخ جنوب المدينة وطرد مليشيات الحوثيين وصالح منها بعد معارك في المنطقة ومحيطها أسفرت عن مقتل 43 من عناصرهم.

وأوضح العقيد منصور الحسانى المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة أن القوات المشتركة حررت المديرية بعد معارك عنيفة مع المليشيات وأصبحت المديرية خالية منهم.

وأضاف أن وحدات الجيش والمقاومة تتقدم حاليا نحو منطقة الأقروض لملاحقة المليشيات الفارة من المسراخ .. ودعا عناصر المليشيات الى ترك السلاح وتسليم أنفسهم للجيش والمقاومة ، وأشار الى مقتل أحد عناصر المقاومة واصابة 10 آخرين.

يذكر أن مديرية المسراخ تقع في جنوب المحافظة ، وتعد من المنافذ الهامة التي كان يستخدمها السكان للتزود باحتياجاتهم الأساسية قبل أن تقطع المليشيات ذلك منذ عدة شهور.

من ناحية أخرى ، قتل مدنى وأصيب 7 آخرون اليوم إثر قصف مدفعي للمليشيات على أحياء سكنية في مدينة تعز بالتزامن مع حملة اعتقالات تشنها على المواطنين في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأوضحت مصادر يمنية أن المليشيات الانقلابية شنت حملة اعتقالات استهدفت مواطنين في مديرية المخا غربي المدينة ومديرية التعزية شمال المدينة بتهمة موالاة الشرعية واقتادتهم إلى مناطق مجهولة.

أ ش أ