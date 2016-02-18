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ترامب: تشكيك البابا فرانسيس في إيماني أمر “مشين”

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دونالد ترامب

دونالد

قال المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنه إذا هاجم تنظيم داعش الفاتيكان فإن البابا فرانسيس لن يفعل شيئًا سوى الصلاة، وتمني حصوله على منصب الرئيس لأن ذلك لم يكن ليحدث.

وأضاف ترامب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”،  إن حديث رجل دين حول إيمان رجل أمر “مشين”، مؤكدا على أنه فخورا بكونه مسيحي وأنه لن يسمح بأن تهاجم المسيحية وتضعف.

وقال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، إن المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب “ليس مسيحيًا”.

وبحسب “سي إن إن الأمريكية”، قال البابا خلال عودته إلى روما بعد زيارة للمكسيك “من يبني الحوائط بدلا من الجسور ليس مسيحيًا”.

وشدد البابا على أهمية التعامل مع الأزمة الإنسانية  مع المهاجرين في جنوب الولايات المتحدة.

 

ترامب

ترامب

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