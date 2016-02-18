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بكاء جنش.. بعد فوز الزمالك على أسوان

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بكاء جنش.. بعد فوز الزمالك على أسوان بكاء جنش.. بعد فوز الزمالك على أسوان

بكى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عقب فوز فريقه أمام أسوان.

الزمالك فاز على أسوان بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتألق جنش طوال أحداث المباراة ليحمي مرمى الزمالك ويقبل هدية الأهلي بالتعادل أمام غزل المحلة ليتقلص الفارق إلى 5 نقاط.

ومع صافرة نهاية الحكم بكى جنش بعد الضغوط النفسية العديدة التي مر بها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وفاة والده ووالدته في شهر واحد مع غيابه عن المشاركة كلها عوامل نفسية أثرت في اللاعب ليبكي عقب التألق أمام أسوان.

ووصل الزمالك إلى النقطة 35 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الـ40 نقطة.

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فيديو اليوم السابع