بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستعرض أعمال مشروع الرمال السوداء بالبرلس

استغلال الكثبان الرملية المرتفعة بعيداً عن التجمعات السكنية

استعرض اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال مشروع الرمال السوداء بالبرلس، وبحث تطوير مناطق استغلال الكثبان الرملية، وتقييم الأثر البيئى للمشروع مع مسئولى الشركة المصرية للرمال السوداء، بحضور محمد الصيرة السكرتير العام، واللواء أشرف سلطان رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حمدى سيف النصر رئيس هيئة المواد النووية السابق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.>وقال محافظ كفر الشيخ إنه لن يضار أحد من مواطنى البرلس من مشروع الرمال السوداء، مضيفاً أنه لن يتم استغلال سوى الكثبان الرملية المرتفعة بعيداً عن التجمعات السكنية، وستقوم الشركة بتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة، وإقامة دورات تدريبية، ورفع مهارات أهالى البرلس، وتطوير مناطق استغلال الكثبان الرملية، وإعداد خطة لتطوير مدارس القرى الواقعة ضمن المشروع وتزويدها بالأجهزة الحديثة، وتنمية مهارات الطلاب والمواطنين بشكل عام، للحصول على فرص عمل فى الصناعات والأعمال المختلفة.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن الشركة المصرية للرمال السوداء لن تكون للرمال السوداء فقط، لكن تعمل لتحقيق عدد من الأهداف التنموية، ولن ينحصر عملها بكفرالشيخ فقط لكنها تمتد إلى أنحاء الجمهورية، وسيتم اختيار الكفاءات للعمل بها وستكون شركة رائدة على مستوى الشرق الأوسط، ونعمل على توفير كل عناصر النجاح وسيتم دعمها بالأساليب الفنية والإدارية الحديثة، لاسيما أن هذه الشركة بذلت الجهد الكبير، لتبدأ بشكل قوى، لتكون رائدة على المستوى الإقليمى، مشيراً إلى أنه سنعوض الأهالى الممتلكين للأراضى بشكل قانونى وإجرائى كامل وسليم.

إقامة مصدات الأمواج لتأمين الساحل وعلاج مشكلة النحر

>واستمع محافظ كفر الشيخ إلى عدد من المواطنين، حول إقامة الحواجز لمقاومة نحر البحر للشواطئ، مؤكداً أنه ستتم السيطرة على هذه العوامل من خلال إقامة مصدات الأمواج لتأمين الساحل وعلاج مشكلة النحر، مضيفاً أنه ستتم الاستعانة بما يقرب من 80? من العمالة بهذا المشروع من أهالى المنطقة، وستكون منطقة البرلس أفضل منطقة بالمحافظة، لما ستتمتع به استثمارات ضخمة من أجل أبنائنا والمساهمة فى الاقتصاد القومى.

وقال محافظ كفر الشيخ إن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة وستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفر الشيخ بشكل خاص، نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع برواتب مجزية.

محافظة كفر الشيخ عضو مؤسس فى الشركة المصرية للرمال السوداء

الرمال السوداء بها 41 عنصرا سيقوم عليهم 41 صناعة

>وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة عضو مؤسس فى الشركة المصرية للرمال السوداء، وأن هذه الشركة برأس مال مصرى خالص، موضحا أن الشركة ستوفر المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأن الرمال السوداء الموجودة فى أى محافظة من المحافظات سيكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب منها لأنها عضو مؤسس بالشركة والأموال التى ستعود من تلك الشراكة، سيتم ضخها فى صندوق خدمات المحافظة لتقدم فى صورة خدمات لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الرمال السوداء تدخل فى صناعة السراميك والأدوات الصحية - صناعة الحراريات - صناعة مواد الصنفرة، ومصر تمتلك أكبر احتياطى من الرمال السوداء، وأن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا خاصة كفرالشيخ إلى مناطق استثمارية ضخمة، وأن استثمارات المشروع تحقق عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، وتعد ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة، داعياً أهالى البرلس للتعاون للحفاظ على هذه الثروة القومية العملاقة من الرمال السوداء، فيما حذر المخالفين للحد من أى ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.>ومن جانبه قال الدكتور حمدى سيف النصر رئيس هيئة المواد النووية السابق إن الرمال السوداء بها 41 عنصرا سيقوم عليهم 41 صناعة متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى، والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، وأن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عاما.

وأضاف سيف النصر أن الرمال السوداء هى رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، تتراكم على بعض الشواطئ، وتتركز هناك بفعل تيارات الشاطئ على الحمولة التى تصبها الأنهار فى البحر، وتتكون من المعادن الثقيلة، خاصة معدنى الماجنتيت والألمنيت، وتستغل كخامات للحديد، حيث ترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على نسب من المعادن التى لها مردود تعدينى مثل الألمنيت – FeTiO2 الروتيل – TiO2 أكاسيد حديدية – ماجنتيت الزركون – ويكون أحيانا خليط منZr + U الثوريا الجارنت المونازيت Ga.La.Y.Th – أملاح السيريوم و لبثوريوم السليكا الثقيلة.

الرمال تحتوى على معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات

>وأكد اللواء أشرف سلطان رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء، أن الرمال السوداء تحتوى على كثير من العناصر النادرة، مثل الذهب ويقدر بنحو نصف جرام فى الطن، بالإضافة إلى الكاسيتريت الالمنيت والروتيل الألمنيت تستخدم فى إنتاج معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات والصواريخ ذات الارتفاعات العالية لمقاومة الظروف الكونيه الروتيل هو المادة الأساسية فى صناعة البويات.



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