هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ تطالب الأهالى بالتبرع لإقامة مدارس جديدة

أصدر اللواء مهندس يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اليوم الخميس، قراراً حمل رقم 38 لسنة 2016 بتعيين المهندسة مها زكريا عبيد مديراً عاماً لمنطقة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية.

وقالت المهندسة مها زكريا عبيد، خلال تصريحات صحفية، إن الهيئة تأمل فى مدرسة آمنة لائقة بالطالب والمعلم المصرى، مؤكدة أن هناك مشاكل متعددة تواجهها الأبنية التعليمية، منها عدم وجود أراضى لإقامة مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافات بالمدارس، مطالبة الأهالى بالتبرع بأراضى لبناء مدارس جديدة، انطلاقا من المشاركة المجتمعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل من خلال خطة الدولة ونظم معينة لتحقيق جميع الأهداف المطلوبة.

كانت مها عبيد تعمل بمديرية الإسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ثم بهيئة الأبنية التعليمية، وتولت منصب نائب مدير منطقة دمياط لهيئة الأبنية التعليمية، ثم مديرا عاما لفرع بورسعيد حتى صدر القرار بتوليها مدير عام منطقة كفر الشيخ .



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