حزب الوفد بشمال سيناء يُكرم عميد طب قناة السويس السابق

كرم حزب الوفد بشمال سيناء مساء اليوم الخميس، الدكتور سليمان القماش عميد كلية الطب السابق بجامعة قناة السويس، ضمن فعاليات ندوة بيت العيلة التى ينظمها الحزب مساء كل يوم خميس، بمشاركة رموز وقيادات حزبية من أهالى مدينة العريش، والشيخ أمين عبد الواجد مدير أوقاف شمال سيناء.

وقال حمدان الخليلى، سكرتير حزب الوفد بشمال سيناء، إن التكريم يأتى فى إطار تكريم رموز أعطوا لسيناء ويجب ألا ننساهم، وأوضح عماد البلك المرشح السابق لمجلس النواب عن حزب الوفد، أن الدكتور سليمان القماش تحفظ شمال سيناء له الجميل بأنه أصر على البقاء على أرضها وتقديم الخدمات لأهلها رغم ما تعيشه المحافظة.

من جانبه، أعرب القماش فى كلمته عن تقديره وشكره لأهالى شمال سيناء وحزب الوفد على هذه اللفتة، وأكد ضرورة أن يتم النهوض بالتنمية على أرض سيناء من خلال إنشاء جامعة حكومية، لأنها ستكون أول نتاج لثورتى يناير ويونيو، مشددًا على أهمية وجود كلية طب فى جامعة سيناء الحكومية حال إنشائها.

وقال الشيخ أمين عبد الواجد مدير أوقاف شمال سيناء فى كلمته، إن وزارة الأوقاف مستمرة فى دعم مساجد المحافظة ودعمها بالعمالة اللازمة، وأن شمال سيناء تستحق كل هذه الخدمات التى تسعى المديرية لمضاعفتها، ونبه لخطورة الشائعات التى تعانى منها سيناء، مؤكدًا أن 19 من الموظفين فى أوقاف شمال سيناء أصيبوا نتيجة أحداث المحافظة بينهم مصابون وقتلى، وأنه أرسل تقريرًا بكل حالة لوزارة الأوقاف، و20 آخرين قتلوا ولا توجد أوراق تثبت حقوقهم.