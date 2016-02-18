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ميناء دمياط يودع الكراكة الهولندية فولفوكس آسيا

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ميناء دمياط يودع الكراكة الهولندية فولفوكس آسيا ميناء دمياط يودع الكراكة الهولندية فولفوكس آسيا
غادرت، اليوم، الكراكة الهولندية "فولفوكس آسيا" بعد أن أنهت أعمالها بنجاح تام، والتى كانت هيئة الميناء قد تعاقدت معها لتعميق وتطهير الممر الملاحى وأحواض الميناء.

وقد صرح اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية أن الكراكة المتخصصة فى مجال التكريك عالمياً، والتى سبق أن شاركت فى حفر قناة السويس الجديدة كانت قد بدأت أعمالها بميناء دمياط فى سبتمبر من العام الماضى، وكان من المفترض أن ينتهى تعاقدها مع الميناء منذ نحو أسبوعين، إلا أن الشركة استجابت لطلب إدارة الهيئة بتكريك أعمال إضافية بلغت 250 ألف متر مكعب، بخلاف تلك التى تم إنجازها من قبل، والبالغة 2.5 مليون متر مكعب، لافتاً إلى أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ افتتاح الميناء للتشغيل عام 1986 (منذ 30 عاماً) لم يسبق خلالها أن زاد العمق عن 15 متراً باعتباره العمق التصميمى فى حوض الدوران والممر الملاحى، وأن هذا التعميق الذى تم باحتراف تام سوف يحقق أماناً أكبر للأجيال الجديدة من السفن التى تستهدف التعامل معنا، والتى بدأت بالفعل فى التردد على الميناء، حيث نجح الميناء فى استعادة الخط الملاحى الفرنسى العالمى CMA، بالإضافة إلى خدمات جديدة من خط هاباج لويد الألمانى وغيرها، مضيفاً أنه من المتوقع استعادة تكلفة التكريك فى وقت قصير وتحقيق إيرادات أكبر للاقتصاد القومى المصرى.

وكان اللواء صالح يرافقه مجموعة من قيادات الهيئة قد تواجدوا على ظهر الكراكة اليوم قبل مغادرتها مباشرة لتوديع طاقمها وتسليم ربانها درع الهيئة تقديراً للجهد المبزول والاحترافية فى الأداء.

الكراكة الهولندية فولفوكس أسيا (1)

الكراكة الهولندية فولفوكس أسيا (2)
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