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تسريب تعاقد رونالدو ' الخيالي ' مع شركة سعودية مقابل إعلان لـ15 ثانية فقط

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تسريب تعاقد رونالدو ' الخيالي ' مع شركة سعودية مقابل إعلان لـ15 ثانية فقط تسريب تعاقد رونالدو ' الخيالي ' مع شركة سعودية مقابل إعلان لـ15 ثانية فقط

قام موقع "فوتبول ليكس" بتسريب تعاقد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد مع شركة "موبايلي" للاتصالات مقابل الظهور في إعلان ترويجي لمدة 15 ثانية فقط.

وينص تعاقد أفضل لاعب في العالم أربع مرات على أن يظهر في الإعلان الترويجي لشركة الاتصالات السعودية مقابل الحصول على مليون و100 ألف يورو.

ذلك بالإضافة لقيامه بتوقيع خمسة قمصان لمنتخب البرتغال للجماهير، بالإضافة لكتابة منشورين عبر صفحاته الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن المنتج الذي يقوم بالإعلان له.

وأوضح التعاقد بين شركة الاتصالات السعودية ورونالدو أن الأولى لها الحق في استغلال صور اللاعب البرتغالي لنشرها في مختلف وسائل الإعلام.

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فيديو اليوم السابع

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