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الأمم المتحدة تطالب بتوفير 1.8 مليار دولار لإغاثة الشعب اليمنى

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الأمم المتحدة تطالب بتوفير 1.8 مليار دولار لإغاثة الشعب اليمنى الأمم المتحدة تطالب بتوفير 1.8 مليار دولار لإغاثة الشعب اليمنى

>ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أنه يحتاج 1.8 مليار دولار لتقديم مساعدات حاسمة، ومنقذة للحياة إلى 13.6 مليون شخص تضرروا من الصراع المتصاعد فى اليمن.

يحتاج أربعة من أصل خمسة يمنيين لمساعدات إنسانية، كما أن زيادة الهجمات على البنية التحتية المدنية والاقتصادية الأساسية حرمت ملايين الأسر من مصادر رزقهم، وفقا للمكتب فى بيان صادر اليوم الخميس.

وفى يناير الماضي، سلم المكتب مساعدات غذائية لنحو 2.6 مليون شخص، وإمدادات مياه لأكثر من 234 ألف شخص.

وأضاف أن الجهات المانحة قدمت 892 مليون دولار فى عام 2015، وهو بالكاد نصف المبلغ المطلوب والبالغ 1.6 مليار دولار.
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