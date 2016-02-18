تعرف على عقوبات لاعبي الأهلي بعد التعادل مباراتين على التوالي

ينتظر لاعبو الأهلي توقيع عقوبات عليهم حسبما تنص لائحة النادي وذلك بعد التعادل في مباراتين على التوالي.

الأهلي تعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في الوقت القاتل من الجولة الـ19 من الدوري. (طالع التفاصيل)

التعادل أمام غزل المحلة هو الثاني على التوالي بعد التعادل السلبي أمام طلائع الجيش.

وتنص لائحة النادي الأهلي على خصم مكافأت ثلاث مباريات فوز في حالة التعادل مرتين على التوالي.

وهو ما سيتم توقيعه على لاعبي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن تقديم موعد مران يوم الجمعة ليقام في العاشرة صباحا ليس له علاقة بالعقوبات.

بل يعود السبب إلى عودة الأهلي مبكرا إلى القاهرة ولذلك لا يوجد مبرر لإقامة المران في مساء يوم الجمعة وليس صباحا.