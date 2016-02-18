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عبد الحفيظ لـ في الجول: غير مفهوم ما حدث أمام المحلة.. والمصري عنق زجاجة

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عبد الحفيظ لـ في الجول: غير مفهوم ما حدث أمام المحلة.. والمصري عنق زجاجة عبد الحفيظ لـ في الجول: غير مفهوم ما حدث أمام المحلة.. والمصري عنق زجاجة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ضرورة وجود "وقفة قوية" بعد التعادل أمام غزل المحلة.

الأهلي تعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في الوقت القاتل من الجولة الـ19 من الدوري. (طالع التفاصيل)

التعادل أمام غزل المحلة هو الثاني على التوالي بعد التعادل أمام طلائع الجيش.

وتحدث سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com عن التعادل أمام المحلة قائلا: "غير مفهوم ما حدث. ولابد من وجود وقفة قوية".

وأضاف "مثل هذه المباريات التي تعتبر أسهل من مواجهات أخرى، لابد للاعبين من تحمل المسؤولية بها".

وأكمل حديثه قائلا: "نوعية تلك المباريات يجب أن يحسمها اللاعبين لأنها تعد أسهل من غيرها. لقد بدأنا في تشكيل خطورة على مرمى المحلة بعد 70 دقيقة من المباراة! هذا غير مقبول. وما حدث درس لابد من الاستفادة منه".

لقاء المصري

وماذا عن مواجهة المصري؟ تابع عبد الحفيظ حديثه مع FilGoal.com قائلا: "هي مباراة عنق زجاجة".

وأتم "لابد من تحقيق الفوز من أجل تعويض خسارة النقاط".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في صدارة الدوري المصري من 18 مباراة. ومع المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره المصري ولكن أزمة (أين ستقام المباراة؟) تهددها بالتأجيل حتى الآن.

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