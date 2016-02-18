أرقام في الجول - 5 علامات لأول مرة في تعادل الأهلي والمحلة

تعادل الأهلي أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في مواجهة مثيرة بدقائقها الأخيرة تحقق من خلالها 5 علامات لأول مرة.

هدف لكل فريق هي نتيجة مباراة الجولة الـ19 بالدوري المصري بين الأهلي والمحلة. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 علامات تحققت للمرة الأولى خلال مواجهة الفريقين.

(1) الهدف الأول

لأول مرة تهتز شباك الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي.

الأهلي فاز على الإسماعيلي 1-0 ثم بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري. قبل أن يفوز على إنبي 2-0 وبنفس النتيجة على الزمالك أيضا في القمة.

اللقاء الخامس لزيزو مع الأهلي جاء بالتعادل السلبي أمام طلائع الجيش.

قبل أن تهتز شباك شريف إكرامي للمرة الأولى تحت قيادة زيزو.

محمد يحيي لاعب المحلة يكتب أول الأهداف في شباك إكرامي في ولاية زيزو.

(2) التعادل

تعادل الأهلي أمام غزل المحلة يأتي بعد التعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية. ليحقق الأهلي التعادل في مباراتين على التوالي لأول مرة هذا الموسم.

منذ بداية الموسم وقبل لقاء المحلة تعادل الأهلي 3 مرات. أمام وادي دجلة 0-0 وضد الداخلية 1-1 قبل التعادل الأخير قبل المحلة أمام طلائع الجيش 0-0.

لتأتي للمرة الأولى التعادل الثاني على التوالي بتفادي الهزيمة أمام غزل المحلة والتعادل 1-1.

(3) 2016

منذ بداية عام 2016 لم ينجح غزل المحلة في التقدم بالنتيجة ولا مرة. ولكن ذلك تغيير أمام الأهلي.

لأول مرة ينجح غزل المحلة في التقدم بالنتيجة أمام منافسه منذ بداية العام الجديد.

وبشكل عام في مسابقة الدوري المصري، نجح غزل المحلة في التقدم بالنتيجة مرة واحدة فقط وجاءت أمام طلائع الجيش.

وقتها تقدم المحلة بهدف في بداية المباراة قبل أن يتعادل الجيش في الـ30 من ديسمبر 2015.

قبل أن يفعلها المحلة من جديد لأول مرة في العام الجديد وينتهي اللقاء أيضا بالتعادل 1-1 أمام الأهلي.

ومنذ بداية الموسم ولم يحقق المحلة أي انتصار على الرغم من مرور 19 مباراة. وسجل الفريق 8 أهداف فقط واستقبلت شباكه 31 هدفا.

(4) عبد الله السعيد

لأول مرة هذا الموسم يفشل عبد الله السعيد في تحويل ركلة جزاء للأهلي بنجاح.

محمد فوزي حارس مرمى غزل المحلة يتألق أمام عبد الله السعيد ويتصدى لركلة جزاء للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

هذا الموسم وبداية من لقاء السوبر أمام الزمالك سجل عبد الله السعيد كل الركلات التي تحصل عليها الأهلي.

مرتان أمام الزمالك في السوبر. مرتان في الدوري أمام غزل المحلة في الدور الأول وأمام المقاولون ونجح في ترجم الـ4 ركلات بنجاح.

قبل أن يهدر لأول مرة هذا الموسم.

بشكل عام سجل السعيد للأهلي في الدوري المصري سبع ركلات جزاء وهذه الركلة الثالثة التي يهدرها في الدوري.

فقد أهدر ضد تليفونات بني سويف في موسم 2012-2013 أمام علي فرج. كما أهدر أمام غزل المحلة أيضا في نفس الموسم.

(5) مسعد عوض

شارك مسعد عوض حارس مرمى الأهلي الثالث لأول مرة هذا الموسم.

شريف إكرامي تعرض للإصابة في لقطة هدف غزل المحلة الأول ضد الأهلي.

أحمد عادل عبد المنعم الحارس الثاني تعرض لإصابة خلال مران الأهلي قبل لقاء المحلة ليخرج من قائمة الفريق.

ومع إصابة وخروج إكرامي شارك مسعد عوض لأول مرة هذا الموسم بالدوري.

بشكل عام شارك مسعد عوض في 10 مباريات مع الأهلي قبل أن يشارك كبديل أمام المحلة.

مشاركات مسعد عوض جاءت أمام سموحة وحرس الحدود ووادي دجلة والاتحاد ومصر للمقاصة والجونة والمصري وطلائع الجيش والزمالك وإنبي بسبب إصابة إكرامي.

وقتها حقق الأهلي في الـ10 مباريات الفوز في 5 مواجهات وتعادل 3 مباريات وخسر أمام الاتحاد وإنبي.