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روسيا وإسرائيل يناقشان التطورات فى سوريا وصفقة صواريخ الـS-300 لإيران

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روسيا وإسرائيل يناقشان التطورات فى سوريا وصفقة صواريخ الـS-300 لإيران روسيا وإسرائيل يناقشان التطورات فى سوريا وصفقة صواريخ الـS-300 لإيران
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دورى جولد، إلتقى بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، موضحة أنه كان على جدول أعمال اللقاء استمرار التعاون السياسى والاستراتيجى بين البلدين وتطروات الأوضاع فى سوريا.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزير الخارجية الروسى ناقشا ملف تصدير موسكو لمنظومات سلاح روسية متقدمة لإيران.

وأوضح دورى جولد، أن هذا الأمر مما يضر بالمصالح الإسرائيلية الأمنية.

وأشارت هاآرتس، إلى أن إسرائيل وروسيا بينهما اتفاق تعاون بخصوص القتال فى سوريا، حيث تم الاتفاق بين البلدين مؤخرا على التعاون الاستخباراتى فيما يخص الأوضاع على الأراضى السورية، وخاصة فيما يتعلق بمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله اللبنانى.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن روسيا التزمت بأنها لن تنقل سلاحا لتنظيم "حزب الله" خلال هجماتها فى سوريا، وأن الإسرائيلية قلقة بشأن توفير صواريخ ‏S-300 المضادّة للطائرات من روسيا إلى إيران، وسوريا، وحزب الله.‎ ‎
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