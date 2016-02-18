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قتيل فى قصف مستشفى لـ"أطباء العالم" فى محافظة أدلب

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قتيل فى قصف مستشفى لـ"أطباء العالم" فى محافظة أدلب قتيل فى قصف مستشفى لـ"أطباء العالم" فى محافظة أدلب

>أعلنت منظمة اطباء العالم الخميس ان مستشفى تابعا لها فى محافظة ادلب بشمال غرب سوريا تعرض للقصف الاثنين ما اسفر عن مقتل ممرضة، وذلك فى موازاة مقتل 25 شخصا فى قصف تعرض له مستشفى تدعمه منظمة اطباء بلا حدود.

وقالت رئيسة المنظمة، ومقرها باريس، فرنسواز سيفينيون "لدينا مستشفى فى معرة النعمان بين حلب واللاذقية فى محافظة ادلب، تعرض لقصف جزئى ولا يزال يعمل. لقد قتلت ممرضة".

والاثنين، قتل 25 شخصا فى قصف استهدف مستشفى تدعمه اطباء بلا حدود فى المنطقة نفسها، بحسب حصيلة جديدة للمنظمة.

وابدت سيفينيون وهى طبيبة استياءها من "الاستهداف المنهجى للبنى الطبية"، موضحة ان شركاء المنظمة فى سوريا "اصيبوا ايضا فى شكل منهجي".

واحصت منظمة اطباء بلا حدود سبعة الاف قتيل ونحو 155 الف جريح عام 2015 فى سبعين مرفقا طبيا تدعمها فى سوريا نتيجة النزاع المدمر المتواصل منذ خمس سنوات، بحسب تقرير اصدرته الخميس.

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مصر 365