الهيئة القومية لمياه الشرب: نحتاج 24مليار لإنهاء مشاريعنا على مستوى الجمهورية

قال اللواء السيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الهيئة تحتاج 24 مليار جنيه لإنهاء مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الأولوية حاليًا للمحطات التي بها نسب تنفيذ قبل البدء في مشاريع جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من نواب البرلمان ورؤساء المدن والمراكز وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بحث رئيس الهيئة مع كافة الأطراف المعنية الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات المياه والصرف الصحي في مدن وقرى المحافظة، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

أكد رئيس الهيئة أن هناك حوالي 750 قرية على مستوى الجمهورية بها نسب تنفيذ للمشروعات، وسنختار القرى الأعلى نسبة للبدء بها، حيث سينتهي العمل في عدة مشروعات في حوالي 400 قرية العام القادم، وسيتم تخصيص المنح والقروض الخارجية للقرى الجديدة، والتي لم تسجل أية نسب تنفيذ.

وطالب رئيس الهيئة رؤساء المراكز والقرى بالإسراع في اختيار مواقع محطات الصرف الصحي وتجهيز الأراضي والتي تتطلب موافقة البيئة والصحة وذلك لإنجاز العمل بشكل أفضل وعدم إضاعة الوقت.

وأعلن رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية بمحطة معصرة ملوي سينتهي العمل منها خلال شهر بتكلفة 44 مليون جنيه بطاقة 34 ألف متر مكعب، ومحطة معالجة ابشادات والتي ستعمل بطاقة 26 الف متر مكعب سينتهي العمل فيها 30 يونيو القادم.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا تراجع في تنفيذ خطة هذا العام ولن يتم اسناد أي أعمال لأي مقاول يتقاعس عن تحقيق نسب التنفيذ المطلوبة، فالهدف الأهم هو تقديم الخدمة للمواطن حتى يشعر بتحسن في حياته اليومية، موجهًا رئيس الهيئة القومية بالمحافظة لرفع تقارير متابعة للأعمال بشكل مستمر والتعامل بحزم مع من يتقاعس عن العمل وتحقيق نسب التنفيذ المطلوبة، مع ضرورة سحب الأعمال من المقاولين والشركات المتأخرة في العمل.

قال المحافظ إن تأخر تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي يعد من أهم المشاكل والتحديات، حيث يعاني المواطنون من مشاكل جسيمة تتعلق بتلك المشاريع.

واستعرض رئيس الهيئة مع المحافظ ورؤساء المراكز والمدن عددًا من المشاريع المتوقف العمل بها في المراكز والمدن التسع وبحثوا أسباب تأخر تلك المشاريع، إلى جانب تحديد توقيتات زمنية لإنجاز تلك المشاريع.

وتناول رؤساء المراكز والمدن تأخر العمل بعدد من محطات المياه والصرف منها محطة مياه وصرف البدرمان بمركز ديرمواس وكذلك محطات الصرف الصحي بمركز المنيا ومحطة مياه نزلة أسمنت ومحطة صرف نزلة حرز بمركز أبو قرقاص وفي مركز ومدينة مطاي تم استكمال شبكات الصرف الصحي بالمدينة وقريتي كوم مطاي وأولاد الشيخ علي، محطة مياه الفرجاني “صندفا” بمركز بني مزار، ومحطة الصرف الصحي لقرية دهروط ونزلة دهروط.​