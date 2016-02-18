15مليون جنيه لإنشاء محطات صرف صحي لـ 5قرى بالوادي الجديد‎

وافق اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، على إنشاء محطات صرف صحي لعدد 5 قرى بالوادى الجديد بواقع قرية بكل مركز بتكلفه 15 مليون جنيه مناصفة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط كمرحله اولى ثم عدد 5 قرى أخرى كمرحله ثانية، ووافقته الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماعه معها.

وحضر الاجتماع وفد من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس القطاع الزراعي بالوادي الجديد ورؤساء القطاعات بوزارة التعاون الدولي.

وتم الاتفاق على قيام وزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء عدد 2 مزرعة بمساحة 30 إلى 60 فدان بمشاركة مؤسسة “مصر الخير” على أن يتم تخصيص الأراضي للصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف توفير مشروعات زراعية للشباب بفوائد متناقصة تبدأ من 5% تصل إلى 2.5%، كما وافقه وزيرة التعاون الدولي على تدبير التمويل اللازم للأراضي المجهزه للأبار، وذلك بمشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع 8 أبار بمركز الداخلة و1 بئر ببلاط و2 بقرية الخرطوم بمركز الخارجة.