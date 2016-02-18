أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

15مليون جنيه لإنشاء محطات صرف صحي لـ 5قرى بالوادي الجديد‎

Google+ Print
15مليون جنيه لإنشاء محطات صرف صحي لـ 5قرى بالوادي الجديد‎ 15مليون جنيه لإنشاء محطات صرف صحي لـ 5قرى بالوادي الجديد‎

اللواء محود عشماوي محافظ الوادي الجديد – أرشيفية

 

وافق اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، على إنشاء محطات صرف صحي لعدد 5 قرى بالوادى الجديد بواقع قرية بكل مركز بتكلفه 15 مليون جنيه مناصفة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط كمرحله اولى ثم عدد 5 قرى أخرى كمرحله ثانية، ووافقته الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماعه معها.

وحضر الاجتماع  وفد من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس القطاع الزراعي بالوادي الجديد ورؤساء القطاعات بوزارة التعاون الدولي.

وتم الاتفاق على قيام وزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء عدد 2 مزرعة بمساحة 30 إلى 60 فدان بمشاركة مؤسسة “ الخير” على أن يتم تخصيص الأراضي للصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف توفير مشروعات زراعية للشباب بفوائد متناقصة تبدأ من 5% تصل إلى 2.5%، كما وافقه وزيرة التعاون الدولي على تدبير التمويل اللازم للأراضي المجهزه للأبار، وذلك بمشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع 8 أبار بمركز الداخلة و1 بئر ببلاط و2 بقرية الخرطوم بمركز الخارجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة