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البيت الأبيض: أوباما يبحث دعم العلاقات التجارية والشعبية خلال زيارته إلى كوبا

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البيت الأبيض: أوباما يبحث دعم العلاقات التجارية والشعبية خلال زيارته إلى كوبا البيت الأبيض: أوباما يبحث دعم العلاقات التجارية والشعبية خلال زيارته إلى كوبا

أوباما

أعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست، اليوم الخميس، ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما سيقومان بزيارة إلى كوبا يوم 21 مارس القادم تستغرق يومين يعقبها زيارة إلى الأرجنتين يومي 23 و24 مارس القادم.

وقال ايرنست – في بيان صدر عن البيت الأبيض – إن الرئيس أوباما سيعمل على تعزيز ما تم إحرازه من تقدم بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، كما سيبحث سبل دعم العلاقات التجارية والشعبية بصورة يمكن أن تساهم في تحسين الأحوال المعيشية للكوبيين.

وأضاف ايرنست أن الرئيس أوباما سيجتمع مع الرئيس الكوبي راؤل كاسترو، وأعضاء المجتمع المدني ورجال الأعمال ومختلف طوائف الشعب الكوبي.

وأكد أن هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها أول رئيس أمريكي في السلطة منذ ما يقرب من 90 عامًا هي تأكيد على التزام أوباما إزاء إقامة مسار جديد للعلاقات الأمريكية الكوبية وربط الشعبين الأمريكي والكوبي من خلال توسيع نطاق السفر بين البلدين والتبادل التجاري وحرية المعلومات.

أ ش أ

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