وزير الداخلية من شرم الشيخ: تضحيات رجال الشرطة والجيش هى ركيزة الأمن القومي

قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، بجولة تفقدية، مساء اليوم الخميس، لعدد من النقاط الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق مدينة شرم الشيخ؛ وذلك للاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين فاعليات منتدى الاستثمار والتمويل في أفريقيا والتي ستنطلق فاعلياته، السبت المقبل.

وأشاد وزير الداخلية بالروح المعنوية المرتفعة للقوات والانضباط في الأداء والاستعدادات التي اتخذت لتأمين المنتدى، مؤكدًا أن تلك الجهود محل تقدير من الشعب المصري العظيم، وأن التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة في سبيل إقرار أمن البلاد مبعث فخر وإعتزاز ووسام على صدورهم جميعاً، وتُعد الركيزة الأولى لأمن مصر القومي.

وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارة الداخلية ستظل دومًا في خدمة الشعب المصري العظيم لتحقيق آماله وطموحاته.. وسيبقى جهاز الشرطة جهازاً وطنياً يبذل أبنائه الجهود والتضحيات من أجل رفعة الوطن وأمن المواطن .​

أ ش أ