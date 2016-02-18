تقرير – أنشيلوتي يحدد بديل ليفاندوفسكي حال رحيله عن بايرن

(إفي): أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس أن المدير الفني الإيطالي لبايرن ميونيخ في الموسم المقبل، كارلو أنشيلوتي، طلب من مسئولي النادي البافاري التحرك من أجل الحصول على خدمات الكولومبي كارلوس باكا، مهاجم ميلان، في حالة رحيل المهاجم البولندي للفريق، روبرت ليفاندوفسكي، لصفوف ريال مدريد الإسباني الموسم القادم.

ونشرت جريدة "توتوسبورت" الرياضية الإيطالية في نسختها الإلكترونية أن المدرب السابق لريال مدريد والذي لا يرتبط بتدريب أي فريق منذ رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الماضي، وضع في خططه احتمالية رحيل ليفاندوفسكي لليجا الإسبانية.

ويضع أنشيلوتي المهاجم الكولومبي للـ"روسونيري" كارلوس باكا، الذي أحرز 13 هدف هذا الموسم في الكالتشو، نصب عينيه لاسيما وأنه كان مهتما بالتعاقد معه إبان توليه القيادة الفنية للميرينجي وذلك، حسب تأكيدات نائب رئيس النادي الإيطالي، أدريانو جالياني، في مقابلة له مع قناة النادي.

وقال جالياني في هذا الصدد: "أتذكر أن أنشيلوتي تحدث معي بشأنه. حيث قال لي إنه لاعب كرة قدم رائع. وكان سينتقل لريال مدريد في حالة استمرار أنشيلوتي في منصبه".

من جانبه، قال وكيل اللاعب الكولومبي، سرخيو باريلا، في تصريحاته: "هناك الكثير من الأحاديث بشأن مستقبله. لا يمكنك توقع ما سيحدث في كرة القدم. وما زال هناك كثير من الوقت حتى شهر يونيو المقبل".

وكان باكا (29 عاما) قد انتقل لصفوف الروسونيري خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 30 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

في المقابل، تضع إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، ماكينة الأهداف البولندية وهداف الدوري الألماني برصيد 21 هدف على رادارها، حيث إنها تثق في قدرتها على التعاقد معه خلال لانتقالات الصيفية المقبلة مع سريان الفترة الاحترازية التي منحها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للنادي بعد العقوبة المفروضة عليه بداعي انتهاك القواعد الخاصة بالتعاقد مع لاعبين أجانب قاصرين.

وينتهي تعاقد ليفا مع العملاق البافاري في عام 2019 ، في الوقت الذي أكد فيه في تصريحات حديثه بأنه يعتقد أنه سيجدد تعاقده مع ناديه لفترة أخرى.