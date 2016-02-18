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الأطفال المولودون فى الشتاء أكثر عرضة للإصابة بالربو ومشاكل الرئة بالكبر

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الأطفال المولودون فى الشتاء أكثر عرضة للإصابة بالربو ومشاكل الرئة بالكبر الأطفال المولودون فى الشتاء أكثر عرضة للإصابة بالربو ومشاكل الرئة بالكبر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأطفال الذين يولدون فى فصل الشتاء يعانون من الربو ومشاكل الرئة فى سن الشيخوخة أكثر من أولئك الذين ولدوا فى الأشهر الأكثر دفئًا.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من وزارة الصحة العامة والرعاية الأولية فى جامعة بيرجن فى النرويج بتحليل بيانات أكثر من 12000 شخص، وفحصوا وظائف الرئة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-11 عامًا فى دراسة موسعة على مستوى أوروبا بما فى ذلك بريطانيا، ثم فى وقت لاحق عندما وصلت أعمارهم بين 40 و70 عامًا.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى ارتباط وثيق بين انخفاض وظائف الرئة مع موسم الولادة، وكان الأطفال المولودون من أمهات أكبر سنًا وأولئك الذين يدخنون أيضًا فى خطر أكبر لمشاكل الرئة.
>وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين ولدوا بداية من شهر من نوفمبر حتى يناير، لديهم رئة ضعيفة وأكثر عرضة للإصابة بمشاكل فى التنفس عند البلوغ.

وكشفت الأبحاث السابقة عن أن الأطفال الذين يولدون فى فصل الشتاء يتعرضون للعدوى الفيروسية أو المواد المسببة للحساسية، وهذا يمكن أن يفسر لماذا الولادة فى أشهر الشتاء الباردة يترتب عليها ضعف الرئتين.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today.

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