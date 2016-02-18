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وزير الصحة: رئيس الوزراء وافق على علاج المصابين بواقعة "رمد طنطا" بالخارج

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وزير الصحة: رئيس الوزراء وافق على علاج المصابين بواقعة "رمد طنطا" بالخارج وزير الصحة: رئيس الوزراء وافق على علاج المصابين بواقعة "رمد طنطا" بالخارج
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على علاج الـ5 حالات المصابين فى واقعة مستشفى "رمد طنطا" خارج على نفقة الدولة.

وأضاف، فى بيان له، أن المرضى وذويهم سيتسلمون قرارات علاجهم بالخارج يوم الإثنين المقبل، وقال وزير الصحة والسكان، إنه كان قد قدم خطاباً للسيد رئيس مجلس الوزراء طلب فيه موافقته على علاج الحالات الخمس بالخارج على نفقة الدولة ، حتى صدق عليه بالموافقة مساء اليوم.

يذكر أن الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان قد أحال الواقعة المشار إليها إلى النيابة العامة للتحقيق وذلك بعد صدور التقرير الفنى من اللجنة التى تشكلت من أساتذة الرمد .
>كما قرر أثناء زيارته التى قام بها للمصابين بمستشفى رمد طنطا الجامعى الأسبوع الماضى بنقلهم إلى مستشفى "دار الشفاء" بالقاهرة للعلاج، وأعلن وقتها أنه إذا استدعت حالتهم العلاج بالخارج فسيتم سفرهم على الفور.
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مصر 365

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