مفاجأة.. موسكو لم تدرج تحطم طائرتها المنكوبة بسيناء ضمن الأعمال الإرهابية

أعلنت محكمة موسكو، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق الروسية لم تدرج تحطم الطائرة الروسية إيرباص A321 المنكوبة فى سيناء ضمن "الأعمال الإرهابية"، وذلك بموجب مادة "انتهاك سلامة النقل".

وأشارت وكالة "نوفستى" الروسية للأنباء إلى أن القاضى يلينا لينسكايا أعلنت أنه سيتم تمديد فترة التحقيق، ووفقا للوثائق المقدمة فإن القضية لا تزال قيد التحقيق تحت بند: "انتهاك قواعد السلامة والنقل الجوى"، ويتكون فريق التحقيق من 59 محققا برئاسة الكسندر ازبينكو.

يذكر أنه حدثت أكبر حادثة فى تاريخ روسيا يوم 31 أكتوبر 2015 فى سيناء، حيث تحطمت طائرة من طراز "إيرباص 321" التى كانت فى طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج، وكان على متنها 224 راكبا ماتوا جميعاً.

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