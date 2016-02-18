ضبط عصابة تزور أحكاما ضد "الداخلية" بتهمة التعذيب للحصول على تعويضات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل إجرامى تخصص فى استصدار دعاوى قضائية بموجب مستندات مزورة بقصد ابتزاز وزارة الداخلية ماديا.

بداية الواقعة بعد أن وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام بعض المحامين بصفتهم وكلاء عن مجموعة من الأشخاص بإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحاكم، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بموكليهم بزعم تعذيبهم أثناء اعتقالهم، رافقينً بتلك الدعاوى شهادات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة إلى مكتب النائب العام ومكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، وتفيد أنه تم اعتقالهم وتمكنوا بموجب ذلك من الحصول على أحكام لصالحهم بالتعويض المادى.

وبفحص تلك الشهادات فنيا تبين أنها مزورة تزويرا كليا، وبالاستعلام من مكتب النائب العام عن مدى صحة تلك الشهادات، تبين أنها غير صحيحة كما لم يستدل على بيانات المتهمين بقاعدة بيانات المسجونين.

أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الواقعة كلاً من "عيد .ع.م" 45 سنة عامل مقيم روض الفرج القاهرة، و"سمير .ف.ع" 46 سنة محام حر مقيم العجوزة جيزة هــــارب وسابق اتهامه فى 5 قضايا قتل وينتمى للتنظيمات الجهادية، و"جميل .ع.س" 60 سنة فلاح ومقيم ملوى المنيا، و"أحمد .س.ع " 40 سنة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ومقيم ميت عقبة الجيزة، و"على ح.م" سنة 50 ومقيم العجوزة الجيزة، و"على ع.س" 55 سنة عامل ومقيم الزيتون القاهرة، و"سيد س.م" 45 سنة عــامل فــنى ومـقيم نــجع عبيد قـنا والسابق ضبطه واتهامه فى قضية مخدرات.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول باستقطاب الـــعديد من الــمــواطنين "من بينهم من المتهمون الثالث حتى السابع" والاتفاق معهم على رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة بأسمائهم، طالبين تعويضاً مادياً بزعم تعذيبهم خلال فترة اعتقالهم، وذلك مقابل حصولهم على نسبة 30 % من قيمة التعويض، ويقوم الثانى بتزوير شهادات منسوبة إلى مــكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحـــكام ورعـــاية الـمسجونـين بـــمكتب الـــنائب الـــعام، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم عن طريق محامين آخرين "حسن النية" بصفتهم وكلاء عنهم، وأكدت التحريات أنهم تمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالح موكليهم ضد الوزارة للتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم خلال فترات اعتقالهم بمبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان إسماعيل متولى وسمير البابلى والرائد أحمد المصرى من ضبط 6 متهمين وجار ضبط الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.