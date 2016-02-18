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الفريق شفيق: اتمنى لقاء قريب يجمعنى بأعضاء حزب "الحركة الوطنية"

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الفريق شفيق: اتمنى لقاء قريب يجمعنى بأعضاء حزب "الحركة الوطنية" الفريق شفيق: اتمنى لقاء قريب يجمعنى بأعضاء حزب "الحركة الوطنية"
قال الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه يتمنى لقاءً يجمعه بأعضاء الحزب، مؤكداً على أهمية الاحتفالية التى أقامتها أمانة الحزب ببورسعيد لتكريم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المتميزين دراسيا وفنيا فى بث روح الأمل والتفاؤل فى مساندة هذه الفئة من المجتمع المصرى، خاصة أصحاب المواهب منهم وتسليط الضوء على قطاع يحتاج كل الدعم من جميع مؤسسات الدولة وأن ينالوا كامل الرعاية والاندماج داخل المجتمع.

ووجه الفريق شفيق الشكر " عبر مكالمة هاتفية خلال الحفل" للقائمين على إعداد فعالية تكريم ذوى الاحتياجات الخاصة لجذب أعين مؤسسات الدولة إليهم كى تضعهم فى أعينها، قائلا:" إن حضارات الدول تقاس بالاهتمام بهذه الفئات ومدى الاستفادة من قدراتهم وأن مثل هذه الأنشطة الهادفة المفيدة والمخلصة تكون لصالح الوطن فى المقام الأول فكل الشكر والامتنان للقائمين على هذه الاحتفالية ولو كنت فى القاهرة لحضرتها بنفسى فورا ولم أتأخر عن الحضور".

وتابع الفريق شفيق:" إن نشاط اليوم ليس نشاطا حزبيا فقط ولكنه يمتد على كل أركان ونحن نخدم أبناء مصر أيا كانوا أو كان نشاطهم وأتطلع ألا يقتصر النشاط على الحزب لأننا أعضاء فى مصر قبل أن نكون أعضاء فى الحزب، وأتمنى لقاء قريبا أحضره بمثل هذا الجمع المميز.

يذكر ان حزب الحركة الوطنية المصرية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق قد نظم احتفالية كبيرة بمحافظة بور سعيد لتكريم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المتميزين دراسيا وفنيا فى إطار الدور الاجتماعى الذى يقوم به الحزب، وايماناً من قياداته بضرورة مساندة هذه الفئة من المجتمع المصرى، خاصة أصحاب المواهب منهم.

حضر الاحتفالية اللواء رؤوف سيد نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع القائم باعمال الأمين العام ورضوى مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، وهشام الهرم عضو الهيئة العليا للحزب والأمين العام المساعد واللواء سمير عيد أمين الشئون الإدارية والمستشارة نجلا هلال أمين عام الحزب ببور سعيد، كما حضر الاحتفالية عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء هيئة الحزب ببور سعيد وأسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المكرمين.

وتأتى الاحتفالية فى إطار سلسلة الندوات والمؤتمرات التى ينظمها الحزب تأكيدا للدور الاجتماعى الذى يقوم به على مستوى الجمهورية، وخلق قنوات التواصل مع المجتمع المصرى فى مختلف المحافظات.

"الحركة الوطنية" ينظم حفلا لذوى الاحتياجات الخاصة
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