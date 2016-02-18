الاشتباه فى قنبلة بمبنى الرئاسة الروسى.. وإخلاء 10 مجمعات تجارية فى موسكو

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن وكالة إنترفاكس الروسية، أن أجهزة الأمن الروسية فتشت إدارة الرئاسة وأخلت أماكن تجارية فى العاصمة موسكو بعد تلقى تهديدات بوجود متفجرات.

أعلنت وكالة "إنترفاكس" الروسية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوات الأمن الروسية تتحق من وجود قنبلة فى مبنى الإدارة الرئاسية الخاصة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقالت بعض وسائل الإعلام إنه تم إخلاء 10 مجمعات تجارية فى قلب العاصمة الروسية موسكو بعد تلقى تهديدات بالتفجير.

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