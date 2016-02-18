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بالصور.. ختام فعاليات دورة الإسعافات الأولية بـ"تمريض قناة السويس"

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بالصور.. ختام فعاليات دورة الإسعافات الأولية بـ"تمريض قناة السويس" بالصور.. ختام فعاليات دورة الإسعافات الأولية بـ"تمريض قناة السويس"
انتهت، اليوم الخميس، فعاليات دورة الإسعافات الأولية التى نظمتها كلية التمريض بالتعاون مع بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وتنفيذا لخطة الجامعة فى التكامل ما بين كلياتها وقطاعاتها وبإشراف كل من الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض.

وتناولت محاضرات اليوم التدريب العملى حول كيفية معالجة الجروح والحروق ومعالجة حالات الإغماء والاختناق والكسور التى قد يتعرض لها المواطن فجأة فى المنزل أو الشارع أو محل عمله، وحاضرت فى الدورة ابتهال جلال فتحى وإيمان رجب السيد من كلية التمريض، وشارك بالدورة لفيف من الطلاب والموظفين بكلية الصيدلة.

وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض بجامعة القناة إلى أن الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية شملت مجالات الحقن العضلى وسيتم التدريب للطلاب والعاملين على ذلك، وأكد الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتى فى إطار استعدادات كلية الصيدلة للحصول على الاعتماد والجودة.

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (1)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (2)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (3)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (4)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (5)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (6)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (7)

دورة الإسعافات الأولية بـتمريض قناة السويس (8)
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