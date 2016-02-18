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رئيس الإذاعة المصرية: طلاب جنوب سيناء أبهرونى فى مسابقة "الإذاعى الصغير"

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رئيس الإذاعة المصرية: طلاب جنوب سيناء أبهرونى فى مسابقة "الإذاعى الصغير" رئيس الإذاعة المصرية: طلاب جنوب سيناء أبهرونى فى مسابقة "الإذاعى الصغير"
أعربت الإعلامية القديرة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية عن بالغ سعادتها بمستوى الطلاب المشاركين فى مسابقة "الإذاعى الصغير" التى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع إذاعة جنوب سيناء ونقابة المصريين المستقلة للمؤلفين والمبدعين، والتى ترأست لجنة تحكيمها رئيس الإذاعة المصرية، اليوم الخميس.

وعلقت قائلة خلال تحكيم مسابقة "الإذاعى الصغير" التى ترأست لجنة تحكيمها الإعلامية الكبيرة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية وعضوية كل من أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، والإذاعى محمد زغلول رئيس الإذاعات الإقليمية: "أتصور أن أى إذاعى كبير ولديه تجربة وخبرة عندما يقف ويخاطب هذا الجمع من الجمهور لا بد من أن يتلعثم مؤكدة أن ما سمعته وشاهدته أبهرها من الثقة فى النفس وبراعة الاستهلال ونغمة الصوت ووضوح النطق وسلامة اللغة وخاصة التلميذة مريم كريم الدين محمد، الطالبة بالصف السادس بمدرسة نجيب محفوظ، رغم صغر سنها، وقالت مازحة: "نحن نريد أن نوقع معها عقدًا من الآن.

وأكدت مبروك أن الطلاب رائعون ومن الظلم أن يخرج أحدهم من المسابقة، واقترحت أن يتم تقسيم الجائزة على جميع المشاركين بالتساوى، وحضر فعاليات المسابقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على هامش حفل تكريم المتحررين من الأمية، الذى نظمته إذاعة جنوب سيناء، بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاصمة طور سيناء.

طلاب جنوب سيناء (1)

طلاب جنوب سيناء (2)
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