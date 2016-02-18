بالصور..الجمعية المصرية لحقوق الإنسان تكرم رئيس قطاع خليج نعمة بشرم الشيخ

كرمت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الخميس، العميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع خليج نعمة، نظرًا لما يبذله من جهود جعلت من خليج نعمة مقصدًا سياحيًا لكل دول العالم.

وقال العميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع خليج نعمة، لـ"اليوم السابع": "هذا التكريم وسام على صدرى، وفى منتهى السعادة لتشريف وفد المنظمة إلى شرم الشيخ وتكريمى فى مكان عملى".

وأشار إلى أن التكريم أزال مجهود السنوات السابقة، متمنيًا من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، مؤكدًا "شرم تستحق مننا التضحية لأنها عزيزة على قلوبنا جميعًا".

وتمنى ربيع، أن تعود السياحة فى أسرع وقت، موضحًا أن عدم وجود السياحة أضر بالشعب المصرى كله.

وأكد: "هذا التكريم سيظل محفورًا فى ذهنى، وسأظل أتذكر هذه المناسبة السعيدة والغالية على قلبى".



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