دي ميستورا: نتمسك بفكرة إسقاط مساعدات من الجو في دير الزور السورية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يوم الخميس إن المنظمة الدولية ترغب في “البناء على” فكرة إسقاط المساعدات من الجو لسوريين محاصرين في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب رويترز قال دي ميستورا للصحفيين في دمشق “فكرة إسقاط مساعدات من الجو في دير الزور أصبحت مقترحا متماسكا للغاية ونريد البناء عليها… ليس فقط هناك… بل حتى في شرق حلب بل وحتى في داريا وفي الغوطة الشرقية وأماكن أخرى كثيرة بينها كفريا والفوعة حيث الناس في حاجة ماسة للمساعدة.”

ودي ميستورا في زيارة لسوريا في إطار مساعيه لتنسيق تسليم المساعدات الإنسانية لعدد كبير من المناطق في الغرب والشمال الغربي.

وقال رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن الأمم المتحدة تعتزم تنفيذ أول عملية إسقاط من الجو لمساعدة غذائية إلى دير الزور التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.