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حبس سائق السيارة النقل المتسبب فى انقلاب سيارة شرطة بالبدرشين

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حبس سائق السيارة النقل المتسبب فى انقلاب سيارة شرطة بالبدرشين حبس سائق السيارة النقل المتسبب فى انقلاب سيارة شرطة بالبدرشين
أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة بحبس سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن الجيزة، التى أسفرت عن إصابة 15 شرطيا تابعين لفرقة الموسيقى العسكرية، التى كانت تشهد مراسم تشييع جنازة أمين شرطة استشهد بحادث البدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الحادث جاء بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بالحجارة التى كان يقودها المتهم بسيارة الشرطة، ما أدى إلى انقلابها.

كان مصدر أمنى قد أكد أن المصابين حالتهم مستقرة، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وانتقل الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى مكان الحادث بطريق أسيوط الزراعى، ورجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحالة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.

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مصر 365

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