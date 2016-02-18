مصرع ربة منزل وإصابة 7 فى حادث تصادم بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى " مصر - أسوان"، اليوم الخميس.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "مصر - أسوان الزراعى" أمام قرية البرجاية التابعة لدائرة مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع "أسرار عبد الموجود محمد" 34 عاما، ربة منزل، وإصابة كل من "أسماء خلف" 24 عاما، شقيقتها "آية" 18 عاما، "حمدى عبد المنعم" 35 عاما، و شقيقتيه عزة " 45 عاما، و"عبو" 43 عاما، "شادى محمد إبراهيم" 45 عاما، " نورهان طه محمد " 19 عاما ، و ترواحت إصاباتهم ما بين اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسور مضاعفة بالجسم وكدمات وسحجات بالجسم.

تم إيداع جثة المتوفية بمشرحة مستشفى المنيا العام، فيما تم تحويل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعى، و حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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