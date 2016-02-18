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الكوكتيل السحري والثوري المضاد لألتهابات المفاصل والعظام من اليوم قل وداعا لهذه الأوجاع المؤلمة للآبد ونهائيا

  • الصحة
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الكوكتيل السحري والثوري المضاد لألتهابات المفاصل والعظام من اليوم قل وداعا لهذه الأوجاع المؤلمة للآبد ونهائيا الكوكتيل السحري والثوري المضاد لألتهابات المفاصل والعظام من اليوم قل وداعا لهذه الأوجاع المؤلمة للآبد ونهائيا

تعتبر المشاكل المتعلقة بألم العظام هي من المشاكل الشائعة جدا بين الجميع فمثل ترقق العظام والركب والألم الموجعة جدا في المفاصل وفي الظهر ، ولأن هذه الأعراض مؤلمة جدا فيعتبر علاجه صعب جدا وإمكانية الشفاء بالأدوية هو ضئيل جدا بالإضافة إلي الأضرار الجانبية من الأدوية ولكن هناك أكثر من علاج طبيعي لهذا النوع من المشاكل  واليوم سوف نقدم لكم أحد هذه الطرق للتخلص من كل هذه المشاكل فننصحكم بهذا الكوكتيل  المدهشة والسحرية.

فهذا العصير الكوكتيل  والصحي جدا سوف يخلصك من جميع الألم العظام إلي الأبد بدون أن تجد أي صعوبة أو أي الم تشعر به،فبعد شربه سوف تستعيد صحتك الجسدية وسوف تختفي جميع الألم العظام بالإضافة إلي هذا أيضا فهذا الكوكتيل من مواد طبيعية 100% فالعصير يعمل أيضا علي تخفيض معدل الكريستول في الدم ،ضبط معدل ضغط الدم ،تنشيط الدورة الدموية ،طرد السموم من الكبد وتقوية عضلات القلب.

مكونات هذا الكوكتيل الثوري والسحري

كوبان من عصير الأناناس

برتقالة

كمثرتان

ملعقة صغيرة جدا من الفلفل الأسود

ليمونه حامضة

عرقا كرفس

ملعقتين متوسط الحجم من الزنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

جذر كركم

كيفية التحضير

نقوم بتقشير البرتقالة ومن الليمون و الكركم والزنجبيل ومن ثم نقوم بمزجهم جميعا في الخلاط بدون وضع أي ماء معهم .

كيفية الاستعمال

بعد التحضير يتم أكل الكوكتيل الشهي وبعد الأكل سوف تجد كماهو شهي وأيضا سوف تجد تحسن صحتك وألمك بالعظام قد أنتهي

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