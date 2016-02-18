إخلاء سبيل أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة فى المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل أمين شرطة بضمان وظيفته لاتهامه بالتحرش بسيدة أمام محطة مترو المرج.

كان نشطاء تداولوا مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، اتهام زوج لأمين شرطة بقسم المرج بالتحرش بزوجته وإمساكها من مناطق حساسة وتهديدها بالسلاح لاصطحابها معه للمنزل.

وقال “محمد . س . ع” زوج السيدة “غادة . ح .ع”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي بـ برنامج مانشيت عبر فضائية “أون تي في”، أن أمين شرطة بمباحث المرج اعتدى على زوجته وتحرش بها أثناء وجودها أمام محطة مترو المرج، مشيرًا إن أمين الشرطة اعتدى على زوجته وحاول التحرش بها وإمساكها من صدرها وأنه هددها بسلاحه لاصطحابها للمنزل معه.