أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إخلاء سبيل أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة فى المرج

Google+ Print
إخلاء سبيل أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة فى المرج إخلاء سبيل أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة فى المرج

أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل أمين شرطة بضمان وظيفته لاتهامه بالتحرش بسيدة أمام محطة مترو المرج.

كان نشطاء تداولوا مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، اتهام زوج لأمين شرطة بقسم المرج بالتحرش بزوجته وإمساكها من مناطق حساسة وتهديدها بالسلاح لاصطحابها معه للمنزل.

وقال “محمد . س . ع” زوج السيدة “غادة . ح .ع”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي بـ برنامج مانشيت عبر فضائية “أون تي في”، أن أمين شرطة بمباحث المرج اعتدى على زوجته وتحرش بها أثناء وجودها أمام محطة مترو المرج، مشيرًا إن أمين الشرطة اعتدى على زوجته وحاول التحرش بها وإمساكها من صدرها وأنه هددها بسلاحه لاصطحابها للمنزل معه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا