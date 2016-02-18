اختاري فستان سهرتك من عروض الأزياء

أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة كان حافلاً بإداعات دور الأزياء والمصممين، الذين قدموا ابتكارات عديدة تنوعت بين الألبسة العصرية والألبسة الرسمية والاكسسوارات وغيرها، ولعل أبرز التصاميم كانت فساتين السهرات التي زيّنت العروض بجمالها.

راني زاخم ومجموعة تحاكي أنوثة المرأة وجاذبيتها!

ومن المعروف عن أسبوع الموضة في نيويورك أنه يحمل دائماً أجمل التصاميم الخاصة بالسهرات، وذلك بسبب الأسماء اللامعة التي تقدم عروضاتها ضمنه والتي تشتهر في هذا النوع من الملابس.

فمثلاً ،قدمت دار "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta تصاميم فساتين ذات أحجام كبيرة بدت وكأنها فساتين أميرات فاخرة. بينما أعادتنا "جيني باكهام" Jenny Packham إلى العصر الذهبي في هوليوود مع فساتين ضيقة وبرّاقة باللونين الفضي أو الذهبي. أما مصممة الأزياء ذات الأصول اللبنانية "ريم عكرا" Reem Acra فقد استوحت من العشرينيات ومن الفساتين التي زيّنتها الشراريب الحريرية. وفي ختام عرض "داين فون فورستبورغ" Diane von Furstenberg ،شاهدنا فستاناً ذهبياً لامعاً استوحته من فساتينها الملفوفة الشهيرة Wrap Dress. كما زيّنت مصممة الأزياء "مونيك لوليه" Monique Lhuillier فساتينها بورود ربيعية ناعمة، ودار "التوزارا" Altuzarra استمدت فساتينها من الرسومات والزخرفات الشرقية، بينما قدمت دار "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera تصاميم مفعمة بالأنوثة والجاذبية.

مجموعة رائعة من فساتين السهرة ستعشقها أي امرأة من النظرة الأولى.

سيعجبك أيضاً:

المصمم الإيطالي أنطونيو غريمالدي يطلق من الرياض أحدث مجموعاته